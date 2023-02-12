ما سبب الدخان المتصاعد من أحد جبال تركيا عقب الزلزال؟

ظاهرة غريبة دخان يتصاعد من جبل جوكسون كوشكاياسي في ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا حيث وقع الزلزال المدمر.

وتفسيرا للظاهرة التي أثارت القلق قال مهندس الجيوفيزياء أ.د. أحمد إركان إن الطاقة المنبعثة من الزلزال تعادل 500 قنبلة ذرية ما أثر على طبقات الطين الحجري (الصهارة) على عمق 41 كم التي تحركت وشكلت بركانا يقذف البازلت الساخن عند 2000 درجة مئوية.

المهندس قال إن بخار الماء والثلج الذي خرج من الصدع العميق الذي شكله الزلزال في الجبل أذاب الثلج على الجبل وتدفق بسرعة هائلة إلى السفح كسائل ساخن، فيما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنه لا يوجد تدفق للحمم البركانية في المنطقة دون تفسير للظاهرة.