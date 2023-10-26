القنابل الإسفنجية سلاح إسرائيل السري لسد أنفاق غزة

"مترو غزة" كابوس إسرائيل الأكثر رعباً..

نتحدث هنا عن شبكة أنفاق حماس الممتدة تحت غزة، والتي تشكل العقبة الأصعب والأخطر أمام قرار الاجتياح البري "المؤجل".

ولأنها لا يمكنها أن تزج بجيشها في حرب تكلفه مئات وربما آلاف القتلى، تحاول إسرائيل تكثيف جهودها لتوفير جميع الوسائل التي تضمن خروجها من غزة بأقل الخسائر..

ومن أهم أسلحتها التي تعتبر "سرية" حتى الآن ما يسمى "القنابل الإسفنجية" والتي يتوقع أن تحمي الجنود الإسرائيليين أثناء توغلهم في شبكة الأنفاق، عبر تفجير رغوة تتمدد وتتضخم ثم تتحول إلى كيانٍ صلب وفق ما نقلت صحيفة تلغراف.

ومن جانب آخر يختبر الجيش الإسرائيلي قنابل كيميائية لسد الفجوات، وروبوتات لمساعدته في تمشيط الأنفاق، وطائرات صغيرة بحجم راحة اليد بدون طيار.

ورغم كل ما سبق، يرجح خبراء عسكريون أمريكيون أن يواجه الجيش الإسرائيلي معركة دامية، عبر شبكة أنفاق يعتقد أن طولها مئات الأميال ومزروعة بالأفخاخ.. وربما كان الغموض الذي يلفها هو نقطة ضعف واحدٍ من أعتى جيوش المنطقة.