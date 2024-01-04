"أبوكِ هو جدكِ.. وأخوكِ هو أبوكِ".. صدمة ستقلب حياة أمريكية

"أبوكِ هو جدكِ.. وأخوكِ هو أبوكِ"..أُحجيةٌ وضعت أُمًّا أمريكية في مأزقٍ لم تعرف له مخرجًا، فكيف عساها تخبر ابنتها التي بلغت الثلاثين مؤخراً أن من تظنه أخاها هو في الحقيقة والدُها البيولوجي! وأن من عاشت عمرًا تظنُّه والدَها كان في الواقع جدَّها.

القصّة بدأت قبل 30 عاماً عندما فكرت الأم وزوجها بإنجاب طفل، إلا أن خضوع الزوج لعملية قطع القناة الدافقة حال دون تحقيق أمنيتهما، عندها فكر الزوجان بالبدائل؛ ولأن الزوجة كانت تتمنى طفلًا بجينات زوجها الذي يملك أطفالاً من زواج سابق، قرر الزوجان أن يستعينا بالحيوانات المنوية لابن الزوج.

وافق الإبن وتم الأمر بنجاح، ورُزق الأبوان بطفلة عاشت في كنفهما 30 عامًا لم يأتيا خلالها على ذكر ما حدث.

وعندما فكرت الأم بإخبار الحقيقة لابنتها اعتراها القلق الشديد من ردة فعل الإبنة.

وكغريقٍ أراد التعلّق بقشّة، طلبت الأم مشورةً من المختصين في مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، ليأتيها الجواب على لسان الكاتبة والمحللة النفسية الأمريكية "لوري غوثليب"، والتي أكدت على ضرورة سرد الحقائق ببساطة ووضوح أمام الابنة وإفساح المجال لها للتعبير عن أفكارها ومشاعرها، محمّلةً الأم وزوجها المسؤولية الكاملة عن إخفاء حقيقة كتلك عن الفتاة طوال هذه المدة.

وأشارت غوثليب إلى أنه من حق الابن الذي يمثل الأب البيولوجي أيضًا أن يعلم بنيّتهما إخبار الفتاة، حتى يتخذ الإجراءات المناسبة له في حال إخبار عائلته.