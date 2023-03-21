لحم البقر النيئ وعصير البيض .. نظام غذائي لحسناء سويدية

فطور من لحوم البقر والخنزير أو السمك النيء، مرفق بعصير البيض من الثلاجة إلى المعدة مباشرة، نظام غذائي تظنه لمدمن كمال أجسام، لكنه في الواقع ، نظام تتبعه "ميمي " الحسناء السويدية.

جربت النظام النباتي لخمس سنوات ولم يتجاوز وزني حينها ال39 كغ، الآن أشعر بأنني بصحة جيدة مع هذا النظام، هكذا تبرر "ميمي جراف" في أوائل العشرينيات، هذه المشاهد، حيث تهدف بحسب قولها لتجربة كل أنواع لحوم الحيوانات النيئة، فضلا عن أنها تستبدل أي حلويات أو عصائر، بشرب البيض هكذا، حتى إنها تفضل مضغ قطعة لحم، على أي لبان.

وبالرغم من أن نظاما غذائيا كهذا قد يملئ المعدة بالبكتريا والفطريات مع الوقت، إلا أن السويدية تعتبر النظام آمنا.