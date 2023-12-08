التربة.. نظام معقّد يفرض دورًا حاسمًا في مواجهة تغير المناخ

"ليس فقط مجرّد ترابٍ موجود تحت أقدامنا، بل هو نظام معقَّد ومترابط يعج بخصائص الحفاظ على الحياة".

هكذا وصف تقرير نشره موقع "ddnews" "التربة"، مشيراً إلى أن هذا المزيج الديناميكي من المواد العضوية والمعادن والغازات والسوائل، والذي يحتوي مجتمعاً صاخباً من الكائنات الحية، يحافظ على الحياة بأشكال لا تُعد ولا تُحصى، ويوفّر القاعدة الأساسية لحيوية نظامنا البيئي".

وإضافة إلى كونها حجر الأساس للزراعة، تلعب التربة دورًا محوريًا لا غنى عنه في مختلف الوظائف، من دعم إنتاج الغذاء، وتصفية المياه، والحماية من الفيضانات، إلى تعزيز القدرة على التكيف مع الجفاف، وتوفير المعادن الأساسية.

والأهم من ذلك كلّه دورها الحاسم في التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال عزل كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون.

إلا أن حقيقة قاتمة تتجلّى بالتزامن مع الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم ليتجاوز 9 مليارات نسمة في العقود الثلاثة المقبلة، وهي أن تربة الأرض قد لا تتحمل سوى 80 إلى 100 موسم حصاد جديد، أي ما يقرب من 45 إلى 60 عامًا في أحسن الأحوال، بحسب التقرير، ما يُنذر بأزمة غذائية حادة.

وأمام التهديد الكبير الذي يشكله تدهور التربة على المناخ، نتيجة إزالة الغابات وبعض الممارسات الزراعية، تركز الجهود العالمية وبخاصّة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، المقام حاليًا في دبي، على العلاقة المحورية بين التربة والمياه، والتي تدعم مجتمعة أكثر من 95% من الإمدادات الغذائية والأنظمة الزراعية، ما يبرز الحاجة الملحّة للحفاظ على التربة الصحية، والدعوة إلى الإدارة المستدامة لمواردها، عبر إطلاق مبادرات تشجع الزراعة العضوية والتأكيد على التزام الحكومات بدعم المزارعين..