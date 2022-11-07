البرهان ينهي آمال الإسلاميين الحالمين بالعودة إلى الحكم في السودان

بهذه النبرة الغاضبة، أنهى قائد الجيش عبدالفتاح البرهان أمآل الإسلاميين الحالمين بالعودة إلى الحكم في السودان، بعد أن واجه خلال الفترة الماضية، اتهامات من الحرية والتغيير وقوى أخرى بأنه يمهد الطريق لتمكين أنصار البشير في السلطة مجددا.

البرهان الذي كان يتحدث أمام جنوده في قاعدة عسكرية بشمال الخرطوم، وجه تحذيرا شديد اللهجة للإسلاميين من التدخل في شؤون الجيش أو حتى في الحياة السياسة بالبلاد، فهو تحذير نادر يصدر من قائد الجيش منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر العام الماضي.

وبدأ البرهان في طمأنة القوى السياسية التي تسعى إلى إتمام صفقة مرتقبة مع الجيش بشأن تسليم السلطة، بتعهده بمنع عودة حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه عمر البشير، قائلا في تحذيره للإسلاميين تحديدا: " كفاكم ثلاثين عاما في الحكم فأعطوا الناس فرصة، ولا تعشموا بأن الجيش سيعيدكم مرة تانية".