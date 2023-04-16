ما أبرز ردود الفعل الدولية حول أحداث السودان؟

تتوالى المواقف الدولية حيال المشهد في السودان بعد المعارك العنيفة التي اندلعت بين جناحي المكون العسكري هناك وخلفت حصيلة من القتلى والجرحى.

واشنطن عبرت على لسان مسؤول بوزارة الخارجية عن قلقها العميق إزاء المستويات العالية من العنف.

ودعا وزراء خارجية الولايات المتحدة والسعودية والإمارات خلال اتصال هاتفي مشترك إلى وقف التصعيد العسكري والعودة للاتفاق السياسي الإطاري.

بينما دعت الخارجية البريطانية لوقف الأعمال العدائية وتهدئة التوترات ومنع المزيد من إراقة الدماء.

من جانبها حثت روسيا أطراف الصراع على إظهار الإرادة السياسية والتحلي بضبط النفس واتخاذ خطوات فورية لوقف إطلاق النار.

من جانبه أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن قلق بلاده البالغ من تطورات الموقف في السودان.

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حث الطرفين على الإنهاء الفوري لأعمال العنف.