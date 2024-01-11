حقيقة اعتراف بايدن بسقوط إدارته في حرب غزة

رغم الضبابية التي تعاني منها العلاقات الأمريكية الإسرائيلية نتيجة الخلافات في الرأي والتباين في المواقف على خلفية حرب غزة وخسائرها على المدنيين.

يستبعد محللون أن يسجّل الرئيس الأمريكي جو بايدن على نفسه اعترافاً موثقاً بسقوط إدارته في حرب غزة، باستثناء "زلاته المعهودة".

لكن ما قصّة الفيديو الذي تداوله روّاد مواقع التواصل على أنه "اعتراف من بايدن بانحياز إدارته في الأشهر الماضية لإسرائيل و"سقوطها" نتيجةً لذلك؟.

الحقيقة أن الفيديو لخطابٍ ألقاه بايدن في الـ 15 من نوفمبر الماضي ونشرته وسائل إعلام أمريكية وعالمية.

وعلى عكس ترجمة المقطع المتداول، يقول بايدن: "حماس قالت علناً إنها ستهاجم إسرائيل مجددا"، مضيفاً: "الحرب ستتوقف حين لا يعود لدى حماس إمكانيات لارتكاب أشياء مروعة بحق الإسرائيليين".