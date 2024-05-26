ما قصة "المجرم النيني" الذي تسلمته أمريكا؟

في صفقة كبرى لمكافحة المخدرات.. أمريكا تتسلم أحد أخطر المجرمين المطلوبين من المكسيك.

نيستور إيسيدرو بيريز سالاس، الملقب بـ"النيني"، العديد من التهم والجرائم جعلت منه مطلوباً خطيراً لواشنطن، التي عرضت مكافأة تصل إلى ثلاثة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله..

كان "النيني" مسؤول الأمن في عصابة سينالوا، التي تعدّ من أخطر عصابات المخدرات في العالم.. ارتبط اسمه بعمليات القتل والعنف الوحشية، ولعب دورًا رئيسيًا في "كارتل سينالوا" لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

الرئيس الأمريكي جو بايدن أشاد بتسليم "النيني"، واصفاً إياه بأنه "يوم عظيم للعدالة".. وأكد التزام الولايات المتحدة والمكسيك بالعمل معًا لمكافحة وباء المخدرات..

أما أبرز التهم الموجهة إلى "النيني"، فهي تصنيع وتهريب الكوكايين والفنتانيل، وحيازة أسلحة رشاشة، والانتقام من شهود في عام 2021، كما يُزعم أنه أحد قادة خلية "نينيس"، وهي مجموعة "عنيفة بشكل خاص" داخل عصابة سينالوا.

تم القبض على "النيني" في المكسيك في نوفمبر 2023، بعد أن عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل لـ 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكانه.

ويعد عملاء مكافحة المخدرات الأمريكيون عملية تسليم "النيني" ضربة قوية لعصابة سينالوا، وتُمثل انتصارًا مهمًا في الحرب على المخدرات.. وتُظهر أيضًا أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة.