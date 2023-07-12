القنابل العنقودية.. سلاح القتل العشوائي

تركتْها أميركا حبيسةَ المخازنِ منذُ سنواتٍ عدة، وها هيَ اليومَ تطلِقُ سراحَها، وتغضُّ الطَّرْفَ عنْ معارضةِ الحلفاءِ قبلَ الأعداء، متمسكةً بقرارٍ يضعُ بينَ أيدي الجيشِ الأوكرانيِّ تلكَ الذخائرَ التي لطالما أثارتِ الجدلَ في المحافلِ الدولية.

القنابل العنقودية

كجزءٍ من حزمةِ مساعداتٍ عسكريةٍ كبيرة، أكدتِ الولاياتُ المتحدةُ أنّها ستزوّدُ أوكرانيا بالذخائرِ العنقوديةِ، هذهِ الذخائرِ التي تحملُ عشراتِ إلى مئاتِ القنابلِ الصغيرةِ التي تقولُ التقاريرُ إنَّ الأمريكيةَ منها تحملُ 88 قنبلة صغيرة بمدى يصل إلى 10 أمتار مربعة.

ويمكنُ أنْ تغطيَ العُلبةُ الواحدةُ مِساحةً تصلُ إلى 30 ألفَ مترٍ مربعٍ، وبشكلٍ عامٍّ، يتمُّ إسقاطُها منَ الطائراتِ أو إطلاقُها منَ الصواريخِ أو المِدفعيةِ أو غيرِها، فهيَ مصمَّمةٌ لتنفجرَ عندَ الارتطامِ بالأرض، وعندَ ضربِ دبابةٍ أو عربةٍ مصفَّحةٍ، فهيَ تملكُ القدرةَ على خَلقِ نفَّاثةٍ معدنيةٍ تخترقُ الدروعَ المعدنيةَ، ويمكنُ لعشْرِ قنابلَ صغيرةٍ أنْ تدمّرَ عربةً مصفحةً، بينما يمكنُ لواحدةٍ فقطْ أنْ تعطِّلَ حركتَها، ولكنَّ الفكرةَ الأساسيةَ هيَ أنَّ ثُلُثَ الكميةِ تقريبًا لا تنفجرُ عندَ ارتطامِها بالأرض، ومن هنا يبدأُ الجدلُ حولَها.

سلاح القتل العشوائي

حظرتْ أكثرُ منْ مئةِ دولةٍ في العالمِ استخدامَها، نظرًا لأنّها تعرّضُ المدنيينَ للخطرِ فهيَ تشبهُ بمزاياها الألغامَ الأرضيةَ، لكنَّ خطرَها يمتدُّ لسنواتٍ أو ربّما لعقود. وبحسَبِ اللجنةِ الدوليةِ للصليبِ الأحمرِ، فإنَّ نسبةَ فشلِ انفجارِ القنابلِ تتراوحُ منَ عشْرةٍ إلى أربعينَ في المئةِ، وهذا يعني أنَّ أيَّ نشاطٍ مدنيِّ في المستقبلِ في منطقةِ انتشارِها سيكونُ محفوفًا بالمخاطر. وقالَ جيل كاربونير، نائبُ رئيسِ اللجنةِ "إنهم يقتلونَ ويشوّهونَ بشكلٍ عشوائيٍّ ويسببونَ معاناةً بشريةً واسعةَ النطاق".

الأمريكيونَ، والديمقراطيونَ منهم تحديدًا، انتقدوا بشدةٍ قرارَ إرسالِ هذا النوعِ منَ القنابل، بلْ إنّهُ وُصفَ أيضًا بالخطأِ الخطيرِ منْ قِبلِ " باتريك ليهي " السيناتورِ الأمريكيِّ السابق، الذي كتبَ مقالًا في صحيفةِ واشنطن بوست يقولُ فيهِ إنَّ تزويدَ كييفَ بالذخائرِ سيكونُ لهُ ثمنٌ أخلاقيٌّ وسياسيٌّ لا يمكنُ دعمُه، وأشارَ أيضًا إلى أنَّ التناقضَ في الموقفِ الأمريكيِّ يبدو واضحًا جليًّا، فقد ساهمتْ عامَ ألفينِ واثنينِ وعشرينَ بمبلغِ مئتينِ وثلاثةَ عشَرَ مليونَ دولارٍ لإزالةِ الألغامِ الأرضيةِ والذخائرِ العُنقوديةِ في العالم، واليومَ ها هيَ الدولةُ العظمى تعكسُ الممارساتِ والسياساتِ والتوجهاتِ وتحلُّ ما كانَ محرَّمًا لعقودٍ طويلة، فهلْ ستكونُ هذهِ القنابلُ نقطةَ تحولٍ في المعاركِ على مبدأِ "آخرُ العلاجِ الكيُّ" في حربِ الكبار؟