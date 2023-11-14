"الكونغرس العالمي للإعلام".. تجربة فريدة ترسم معالم مستقبل الإعلام بألوان مشرقة وجذابة

صياغة مستقبل الإعلام.. تنطلق من هنا.

حيث يجتمع رواد التكنولوجيا، وخبراء الإعلام، وصنَّاع القرار، في الكونغرس العالمي للإعلام 2023 على أرض مدينة المعارض في أبوظبي.

عناوين عريضة ترتكز عليها النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام.. بدءًا من الاستدامة بكل آفاقها.. والابتكار والتقنيات الحديثة في مجال الإعلام الرقمي.. إضافة للإعلام الرياضي، وتثقيف الشباب، ومستقبل الإعلام.

الأجواء في قاعات الكونغرس تمتزج بالحماس والابتكار، لتخلق فرصًا للتعلم، والتفاعل، والتواصل.

يمكن للمشاركين أن يشهدوا عروضًا مذهلة لأحدث التقنيات الإعلامية، ويستمعوا إلى محاضرات من طراز عالمي تُلقي الضوء على التحديات والفرص في عالم الإعلام المعاصر.

ويتاح للشركات الرائدة في صناعة الإعلام فرصة لعرض أحدث منتجاتها وخدماتها، وهذا يوفر منصة فريدة للشركات، وللتفاوض مع جمهور واسع، والترويج لابتكاراتها.

وفي كل زاوية يتجسد تأثير الكونغرس على مستقبل الإعلام، حيث يتم تبادل الأفكار والتجارب بشكل حيوي، ما يؤدي لخلق شبكات تواصل قوية بين المشاركين.

في هذا الحدث الراقي لا يقتصر تسليط الضوء على التقنيات الحديثة، بل يتجاوز ذلك لاستكشاف التحديات الأخلاقية، والقضايا الاجتماعية التي تطرأ نتيجةً للتطور السريع في مجال الإعلام، وتأثيره على المجتمعات.

الكونغرس العالمي للإعلام ليس مجرد حدث، بل تجربة فريدة وملهمة ترسم معالم مستقبل الإعلام بألوان مشرقة وجذابة.