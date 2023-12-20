الأردن وإيران.. مواجهة متصاعدة على وقع مشهد إقليمي معقد

ترتبط التطورات التي يشهدها الأردن على حدوده الشمالية مع سوريا والمتمثلة بالاشتباكات بين ميليشيات إيرانية وقوات حرس الحدود الأردنية بشكل وثيق بمجريات الأحداث التي يشهدها الإقليم منذ عملية السابع من أكتوبر.

وفقا لما يراه محللون ومراقبون .. قالوا لـ "إرم نيوز" إن حرب غزة وانعكاساتها على المنطقة تشكل فرصة سانحه لإيران لتنفيذ مخططاتها ضد الدول العربية في ظل الأوضاع المعقدة التي تُعتبر إيران أحد أسبابها الرئيسة من خلال تحركات أذرعها في العالم العربي.

ووفقا للمحللين، يواجه الأردن تحديًّا يرقى لمستوى التهديد لأمنه واستقراره يتمثل باستهداف حدوده بعمليات منظمة شبه عسكرية تنفذها ميليشيات إيران التي تسيطر على الجنوب السوري منذ عام 2018.

يرى مراقبون أن الاشتباكات المباشرة خلال الأسبوعين الماضيين بين ميليشيات إيران وقوات حرس الحدود الأردنية تهدف لإيجاد ثغرات تمهد لإدخال مقاتلين وأسلحة تتعدى مفهوم الأسلحة الفردية إلى قذائف صاروخية.

وثمّة من يرى أن إيران في استهدافها للأردن تحاول استكمال "الكماشة" التي تبدأ في أقصى شمال الوطن العربي في العراق وسوريا ولبنان وتنتهي بأقصى جنوبه في اليمن، لإحكام قبضتها في المنطقة العربية.

كما أكد المحللون أن الأردن وبحسب تحركاته على المستوى السياسي والعسكري بدأ وبالتنسيق مع عمقه العربي باتخاذ خطوات لدرء الخطر الإيراني من خلال العمل على عدة محاور سياسية وعسكرية لإحباط أجندة إيران في المنطقة.

وقال المحللون في قراءتهم التي قدموها لـ "إرم نيوز"، إن الأردن يدرك تماما أجندة إيران وقام بالتخطيط والتحضير مبكرا لمواجهتها من خلال عمليات استباقية عبر استهداف ميليشيات طهران في مواقعها في الداخل السوري، وعدم الانتظار لحين وصولها للأراضي الأردنية.

وتسببت الاشتباكات التي استمرت على مدار الأسبوعين الماضيين في مقتل وإصابة عدد من جنود حرس الحدود الأردني والمهربين، فيما تم إلقاء القبض على المجموعات التي حاولت اختراق الحدود الأردنية.