طلاب مدارس عراقية يقفون وقفة حداد وتضامن مع غزة

كحال العرب في كلّ مكان، لم يقف طلاب ومدرسو العراق مكتوفي الأيدي، أمام ما يحدث في غزة من جرائم بحق المدنيين المحاصرين داخل القطاع المنكوب..

حيث نظمت مدارس عراقية بمدرسيها وطلابها وقفةً تضامنية عبروا فيها عن سخطهم الشديد على الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين الأبرياء.

واستنكر المحتجون قصف الأبرياء، وغالبيتهم من الأطفال والنساء، بهذه الطريقة الوحشية معتبرين أنه ليس اعتداءً على غزة فقط، بل على العرب جميعاً..

كما عبّر طلابٌ عن غضبِهم الشديد، ورفضِهم الجرائمَ المُرتكبة بحق أطفال غزة الأبرياء.

واستغرب محتجون الصمت الدولي عن الجرائم الإسرائيلية، وبخاصة المنظمات الحقوقية.. مناشدين العالم أجمع بوقفة حقيقية مع الشعب الفلسطيني في غزة.