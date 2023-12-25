خطة الجيش الإسرائيلي المُقبلة في غزة

الانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي من مناطق متفرقة في غزة يثير التساؤلات حول طبيعة الخطة الإسرائيلية المقبلة في القطاع، وعمّا إن كان ذلك انسحاباً تكتيكياً أم استعداداً لإنهاء الحرب.

المختص في الشأن الإسرائيلي أليف صباغ قال لإرم نيوز إن الانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي يشير إلى قرار جديد من القيادات السياسية والعسكرية بشأن الحرب، وإنه "بات من الواضح وجود خطة جديدة".

الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية وفق ذات المختص يمكن اعتباره تكتيكياً في الوقت الحالي، ويمهد لإنهاء الحرب على غزة، لكن مع بقاء جزئي للقوات في القطاع، مرجحا أن تقوم الخطة الإسرائيلية المقبلة على سحب القوات إلى أطراف القطاع وتحديداً شماله، والبقاء في المنطقة الأمنية العازلة التي ترغب حكومة نتنياهو بإنشائها، ورفض الانسحاب الكامل من غزة.

على العكس من ذلك يرى المحلل السياسي نظير مجلي أن ما يحدث في الوقت الحالي عملية تبديل للقوات، وأنه لا يوجد انسحاب إسرائيلي من غزة، مبينًا أن إخراج لواء غولاني هو للاستراحة ونتيجة الانتقادات الداخلية.

كما يرى مجلي أن هناك توافقاً بين الولايات المتحدة وإسرائيل على انتشار عسكري للأخيرة حول قطاع غزة مع الحفاظ على حزام آمن بنحو كيلومتر واحد من الشرق و3 كيلومترات من الشمال.