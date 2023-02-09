واكبت الزلزال.. "أخبار ومقاطع زائفة" عززت المخاوف وأثارت الرعب

أخبار زائفة ولقطات انتشرت بكثافة منذ الساعات الأولى للزلزال الذي ضرب مدنا تركية وسورية، تسببت بحالة من الرعب والهلع.

مقاطع فيديو وصور حصدت ملايين المشاهدات والتفاعلات انتشرت كالنار في الهشيم، أظهرت عمليات التحققِ أن عددا كبيرا منها يعود إلى سنوات ماضية، وأحداث سابقة حول العالم.

فهنا مشهد قيل إنه يظهر حالة ذعرٍ في مدينة نابلس عقِب زلزال ضرب الأراضي الفلسطينية، لكنه يعود إلى عام 2017. وهذه الصورة لكلب إلى جوارِ صاحبه العالق حققت أكثر من مليون وخمسمئة ألف مشاهدة على تويتر، لكنها تعود لعام 2018 ، فضلا عن مشاهد لتسونامي مزعوم ضرب السواحل التركية.

وانتشرت حسابات مزيفة باسم الخبيرِ الهولندي فرانك هوغيربيتس ساهمت ببث تنبؤات أحدثت ضجة أكبر من هول الزلزال ذاته.