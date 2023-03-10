اللحوم المزروعة.. تقنية حديثة قد تغير شكل العالم

ماذا لو أكلت لحوم الحيوانات أو الطيور من دون ذبحها؟ قد يتخيل لك بأنك ستحصل على قطعة لحم من خروف حي بطريقة ما قبل أن تضمد جراحه مجددا.

كلا لن يحدث هذا.. ولن يحدث أي ضرر آخر على الحيوانات التي نتغذى عليها، وإنما سيعتمد العلماء على تقنية حديثة ربما ستغير شكل العالم وتحدث طفرة في مجال صناعة الأغذية.

وتقوم هذه التقنية على تصنيع اللحوم بعد زراعتها، وذلك عن طريق أخذ عينة خلية صغيرة من بقرة أو دجاجة مثلا وزراعتها بعد عملية تحديد الخلايا التي يمكنها أن تتكاثر.

وبحسب أوما فاليتي الرئيس التنفيذي لشركة " Upside Foods "، فإن عملية تصنيع اللحوم عبر زراعتها تشبه عملية تخمير البيرة، لكن بدلاً من زراعة الخميرة أو الميكروبات، تزرع الخلايا الحيوانية مباشرة لتنتج لحما حقيقيا من دون حيوان، وستوضع هذه الخلايا في بيئة نظيفة وخاضعة للرقابة، مطعمة بالمغذيات الأساسية التي تحتاجها للتكاثر بشكل طبيعي.

ويقول الباحثون في جامعة تافتس الأمريكية، إنه بالإضافة إلى التقليل من ذبح الحيوانات يمكن أن تساعد اللحوم المزروعة أيضًا في إبطاء تغير المناخ الناتج عن انبعاثات الغازات الدفيئة، مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان.

وتعد سنغافورة والولايات المتحدة الدولتين الوحيدتين اللتين وافقتا على اللحوم القائمة على زرع الخلايا، وتستغرق هذه الصناعة حوالي 10 أعوام لتصبح متاحة تجاريًا للمستهلكين.

فهل ستنجح هذه التجربة حقاً؟.. وكيف سيكون شكل اللحم الجديد؟