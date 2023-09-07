تجارب مثيرة ومشاهد مبهرة في معرض أبوظبي للصيد والفروسية 2023

قصة نجاح متواصلة بدأ معرض أبوظبي للصيد والفروسية بكتابة فصولها منذ عقدين من الزمن، فحظيت كل نسخة بتفاصيل مختلفة.. دعونا نتعرف إلى أبرز ما يميز نسخة هذا العام.

البداية مع قلعة الصحراء.. بندقية الصيد المصنوعة من خشب الجوز والتي صممت خصوصًا للمعرض فاستغرقت صناعتها 14 شهرًا وتميزت بخفة الوزن والدقة في التصويب إضافة إلى اللمسة الفنية التي تمثلت بنقش قصر الحصن عليها مع شعار إمارة أبوظبي.

لم تكن قلعة الصحراء الوحيدة التي جذبت زوار المعرض لرؤية تفاصيلها المتقنة حيث لفتت لوحة "زايد الخير" التي نفذت باستخدام 11500 ريشة من ريش الصقور انتباه الزوار.

في معرض الصيد والفروسية لا بد للمغامرة أن تكون حاضرة وإن كانت بالصور التي تحكي قصة رحالة يجوب الدول بحثًا عن تجارب مثيرة ينقل خباياها إلى الجيل الجديد.

المعرض الذي يجمع بين الرياضة والاستدامة والتراث سلط الضوء على تفاصيل حياة لطالما حاولت التكنولوجيا أن تبعدنا عنها، إلا أن هناك من يريد التمسك بها وتعليم أسرارها للأجيال القادمة، مثل السعودية مستورة التي عاشت لأكثر من 20 سنة في بيت الشعر.

في دورته العشرين، وتحت شعار "استدامة وتراث بروح متجددة" تتنوع قطاعات المعرض الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا والذي يمتد على مساحة 65 ألف متر مربع فيجمع التراث والحاضر والمستقبل في مكان واحد.