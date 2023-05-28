"لاستعادة هاتفه".. مسؤول حكومي يفرغ سدا من المياه

سقط هاتفه في خزان سد بولاية تشهاتيسجاره الهندية أثناء التقاطه صورة " سيلفي"، فأفرغ الخزان لاستعادته.

راجيش فيشوا مسؤول حكومي أوكل مهمة البحث عن الهاتف لمجموعة من الغواصين في البداية، لكنهم فشلوا في ذلك، فما كان منه إلا أن يحصل على إذن شفهي من أحد المسؤولين ويفرغ مليوني لتر من المياه في قناة قريبة من السد باستخدام مضختين.

العملية استغرقت 3 أيام، حيث نجح المسؤول في استعادة هاتفه الذي تعطل بشكل كامل، لكنه خسر وظيفته بسبب تصرفه، ومع ذلك رفض الاعتراف بأنه مذنب قائلًا “ إن المياه كانت من القسم الفائض في السد وليست في حالة صالحة للاستعمال".