موجات عنف العصابات تثير الفزع في السويد

بأي ذنب قتلت هذه الفتاة الفلسطينية المهاجرة في السويد؟

الوفاة المأساوية للمعلمة سهى سعد، البالغة 25 عاما، تُلقي الضوء على موجات عنف العصابات التي تجتاح العديد من المدن السويدية، وتنشر الفزع بين سكانها.

كانت سهى تسكن مع أسرتها بجوار منزل أحد أقارب زعيم عصابة "كرد فوكس"، الذي استهدفه تفجير ضمن حرب العصابات، لكن القنبلة أودت بحياة المعلمة التي اشتهرت بمحبة الجميع في منطقتها.

وفي التوقيت نفسه تقريبا، قُتل مغني راب يبلغ 18 عامًا في إطلاق نار بملعب رياضي في فروينجن جنوب ستوكهولم، وبعد ساعات قُتل رجل وأصيب آخر، في جوردبرو جنوب العاصمة.

سلسلة عمليات قتل، في ظل تصاعد الصراع الدامي بين أباطرة المخدرات، جعلت شهر سبتمبر الماضي الأكثر دموية في السويد منذ ديسمبر 2019.

العصابتان المخيفتان واللتان أصبحتا تنشران الفزع في السويد، هما عصابة "كرد فوكس" أو "الثعلب الكردي"، والتي يتزعمها الشاب راوة ماجد ذو الأصول الكردية، والذي نشأ في السويد، وعصابة دالين، بقيادة ميكائيل "اليوناني" البالغ 25 عامًا، إذ تتكرر المواجهات الدامية بينهما في ظل الصراع على حصص سوق المخدرات.

وفي الوقت الذي أصبحت فيه قصص الاغتيالات وتجنيد الأطفال تتصدر عناوين الأخبار في السويد، بدا أن الشرطة عاجزة عن مواجهة هذا العنف، ما اضطرها للاستعانة بقوات الجيش، التي يحظر تدخلها في أية مواجهة تتطلب هجوما مسلحا، إلا في حالة الهجمات الإرهابية أو إعلان الحرب.