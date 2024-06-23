مشهد هوليوودي في الجزائر.. حرب عصابات مروعة داخل مستشفى

كأنه مشهد من فيلم هوليوودي.. حرب عصابات داخل مستشفى في الجزائر استُخدم فيها الأسلحة البيضاء من خناجر وعصي وكلاب مفترسة انتهت بهروب كامل للطاقم الطبي إلى خارج المستشفى.

القصة بدأت بمشاجرة حامية الوطيس بين عصابتين في ولاية سطيف أدت إلى حدوث إصابات بين أفراد العصابة الأولى الأمر الذي استدعى نقلهم إلى المستشفى.

وصلت العصابة الثانية مدججة بالأسلحة البيضاء للانتقام ما أدى إلى كسر وتحطيم الممتلكات العامة للمستشفى وحدوث حالة من الهلع والخوف الكبيرين لدى العمال وكامل الطاقم الطبي الذين لاذوا بالفرار عقب الاعتداءات اللفظية من شتى أنواع السب والشتم مع التهديد بالاعتداء الجسدي عليهم.

الشرطة بعد ذلك حضرت الى المكان وسيطرت على الموقف وأحالت المتهمين إلى القضاء الذي بدوره وجه لهم تهم التهجم على حرمة المستشفى وتحطيم ممتلكات عامة ووزع الرعب في أوساط السكان وعمال الصحة في جنح الليل باستعمال السلاح الأبيض.