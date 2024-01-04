بعد اغتيال العاروري.. إيران تؤكد: لن ندخل حربًا مباشرة مع إسرائيل

بعدما تبرأت من هجمات الحوثيين وما يجري في البحر الأحمر ورفعت أيديها عن ما تقوم به الفصائل العراقية ضد مصالح أمريكا وإسرائيل ، إيران ترفض الدخول بحرب مباشرة مع إسرائيل، هذا لم يعد في إطار التكهنات، بل بات كلامًا أكدته طهران أكثر من مرة .

اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري سلط الضوء أكثر على سؤال " كيف سيكون الرد الإيراني في المنطقة "، لاسيما بعد حادثة الاغتيال قبل أسبوعين تقريبًا والتي راح ضحيتها المستشار العسكري والقائد في الحرس الثوري العميد رضي موسوي، الذي استُهدف بطائرة مسيرة في منزله بمنطقة السيدة زينب في العاصمة دمشق .

لا حربَ مباشرة مع إسرائيل، هذا ما أكده عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني شهريار حيدري لإرم نيوز، إذ إن بلاده لن تدخل في حرب مباشرة مع "النظام الصهيوني" حسب وصفه مضيفًا : نحن لا نعترف بهذا النظام ، كما إن أوراقًا كثيرة يمكن استخدامها ضد إسرائيل أشار إليها حيدري ومنها البحر الأحمر الذي يقع في أيدي الدول الساحلية، حيث يمكن لطهران بحسب كلامه التعامل مع التهديدات في أي لحظة، بما في ذلك اللجوء إلى استخدام القدرات البحرية .

استفزازت إسرائيل تواجه هدوءًا إيرانيًّا يطرح كثيرًا من الأسئلة حول تفاصيل المرحلة المقبلة، لاسيما وأن هذا يتزامن مع تصريحات إيرانية اعتبرها البعض أقل سخونة من واقع الأحداث، فهل يفتح استهداف العاروري حرب اغتيالات من الطرفين؟ أو أن هناك ما هو أكبر من ذلك في الطريق؟