نيوتن غزة.. طفل ينير عتمة خيام النزوح في رفح

من رحم المعاناة يولد الإبداع.. وقدرة الإنسان على التأقلم مع أحلك الظروف، تقوده إلى ابتكار أفكارٍ تساهم في تأمين جزءٍ من احتياجاته الأساسية التي يفتقدها.

الطفل النازح من أقصى شمال غزة إلى أقصى غرب رفح "حسام العطار" أو كما لقّبه سكان مركز الإيواء "نيوتن غزة"، يجتهد بعد أنا عاش أسابيع هو وعائلته في ظلام دامس كحال بقية أهالي المخيم.

وبإمكانيات بسيطة ومتواضعة تمكن حسام من توليد كهرباء عبر الرياح وإنارة ليل خيمة عائلته.

حسام الذي لا ينفكُّ يطوّر في مشروعه الصغير، يتمنى لو كان لديه إمكانيات أكبر تمكنه من إضاءة جميع خيام أهالي مركز الإيواء، وإيناس وحشة لياليهم إلى أن تنتهي الحرب على القطاع المحاصر ويتمكن النازحون من العودة إلى بيوتهم.. إن كانت قد استطاعت النجاة من دمار آلة الحرب الإسرائيلية.