هكذا يتزوج ابن الملياردير.. الزفاف يبدأ قبل 4 أشهر

من وصول المطربة الشهيرة ريانا، إلى حضور أشهر عازفي العالم "جيمس بروان"، مرورا بأهم وجوه الدراما والسينما الهندية.. من رانين كابور إلى سلمان خان وغيرهما الكثير، محفل هندي على أنغام الدولار وموسيقى البذخ والشهرة ورجال الأعمال والفن وأثرياء الكوكب، بل وحتى الشخصيات السياسية، أما عن الحدث فهو احتفالات ما قبل الزفاف لعريس وعروس ينتميان لأثرى عائلات الهند والعالم.

في جامنغار الهندية، تتحدث الأموال لغة لا يفهمها إلا القليل، ومنهم من هم في قائمة المعازيم البالغة ألف شخص، لحفل زفاف أنانت أمباني وراديكا ميرشانت، اللذين سيتم عقد قرانهما رسميا في شهر يوليو/تموز المقبل في أحد قصور والد العريس، بيد أن الاحتفالات مع أجواء كهذه لا غرابة إن بدأت قبل أربعة أشهر من حفل الزفاف، فالعروس راديكا ابنة الملياردير شري فيرين ميرشانت، الرئيس التنفيذي لشركة الصحة الخاصة Encore Healthcare بينما العريس أنانت أمباني هو الابن الأصغر لموكيش أمباني، أغنى رجل في الهند والمدير الإداري لشركة ريلاينس إندستريز، التي تبلغ إيراداتها أكثر من 100 مليار دولار سنويا.

ألف شخص سيحضر احتفالا بترتيبات ملكية أو أكثر بقليل، حيث رحلات الطيران مستأجرة والإقامة مؤمنة بحد أقصى ثلاث حقائب لكل زوجين، مع مجموعة من مصففي الشعر الذين سيكونون في الخدمة، فضلا عن كتيب سيوزع على كل ضيف، من أجل عدم الإخلال بمعايير الموضة المطلوبة، والتناسق في المظهر العام خلال أيام الاحتفال الثلاثة..

أما بالنسبة للطعام، فإن 21 طاهيا من - تم استدعاؤهم للإشراف على فريق طبخ سيحضّر أكثر من 2500 طبق، حيث سُيتاح للحاضرين اختيار 75 صنفا للإفطار و225 للغداء و275 خيارا إضافيا لوجبة العشاء، و85 خيارا لتقديم الطعام لوجبة منتصف الليل التقليدية، والتي تبدأ من الساعة 12 إلى 4 صباحا، وفقا لصحيفة The Times of India.

إيفانكا ترامب، وبيل غيتس، ومارك زوكربيرغ وغيرهم، شخصيات ستكون على طاولة الحضور، وسط أجواء تشبه ما شهده عام 2018 حينما تزوجت شقيقة العروس الحالية إيشا أمباني من أناند بيرامال ابن أشهر وأثرى رجال الأعمال في الهند، في حفل تقاضت فيه بيونسيه آنذاك 6 ملايين دولار وفق "ديلي ميل"، وكلف أكثر من 100 مليون دولار، في تعريف حقيقي لمقولة "مَن راقب الناس مات هما".