الرسالة الأخيرة لفتاة مصابة بالسرطان تقلب الإنترنت

يرحل الأشخاص وتبقى آثارهم وبصماتهم، وحتى في أحلك أوقاتها كانت "دانييلا تي" تحاول ترك بصمةٍ إيجابية.

من يقرأ رسالة الفتاة وإن كان لا يعرفها، يحس بإيمانٍ وقوّة وثقة كافية لتخفيف حزن عائلتها ومواساتهم..

حالةٌ من السلام عاشتها الفتاة مع نفسها مكنتها من الاستمتاع بكل لحظة من لحظاتها الأخيرة بعد إصابتها بالسرطان.. وكان انتشار رسالتها على مواقع التواصل إعلاناً لوفاتها.

تقول دانييلا: "إذا كنت تقرأ رسالتي فهذا يعني أنني رحلت عن هذا العالم بسبب معركتي مع السرطان، وعائلتي هي من شاركت المنشور بطلب مني".

وأضافت: "أريد فقط أن أنوه إلى أن ليست كل أنواع السرطان متعلقة بنمط الحياة، ففي بعض الأحيان قد تكون وراثية لسوء الحظ"، في إشارةٍ منها إلى سرطان القنوات الصفراوية النادر، الذي يصنف على أنه أكثر الأنواع عدوانية، والناجم عن تغيرات تطرأ على الحمض النووي في نظام القناة الصفراوية.

ووفقاً للأطباء فإنه بحلول الوقت الذي يتم فيه اكتشافه، يكون الأوان قد فات..

دانييلا حاولت التخفيف عن مرضى السرطان حول العالم قائلةً: "على الرغم من أننا لا نستطيع السيطرة على ما يحدث لنا، إلا أنه يمكننا التحكم في ردة فعلنا. لقد اخترت أن لا أحزن على الحياة التي كنت أفقدها على الرغم من الدمار الكبير الذي تعرضت له، ولكن بدلا من ذلك اخترت أن أستمتع بكل لحظة بقيت لي"... "أحببت وظيفتي وخطيبي وعائلتي وأصدقائي وكلبي، والمنزل الذي أردت شراءه، والمستقبل الذي كنت سأصنعه لنفسي".

واختتمت رسالتها بتوجيه شكرها لكل من أثَّر إيجابياً في حياتها".