بين المصالح والقناعة.. دور الصين في حرب غزة

ربما كان هذا الاحتمال بعيدًا نوعًا ما لكنه حدث، الصين ومحاولات التوسط في حرب غزة بين المصالح والقناعة.

بكين كانت وجهة وفد من منظمة المؤتمر الإسلامي قبل أيام لبحث سبل الخروج من الأزمة، مع وفد من وزراء خارجية دول الشرق الأوسط الأعضاء في الجامعة العربية، وفي نهاية قمة افتراضية لمجموعة "بريكس" في اليوم ذاته دعا الرئيس الصيني لوقف إطلاق النار الفوري، وإطلاق سراح المعتقلين المدنيين، وفي نهاية أكتوبرالماضي، تحدث تشاي جون المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط مع مساعد وزير الخارجية المصري المسؤول لعرض دعم مساعي وقف إطلاق النار .

منذ بدء الحرب، لم توفر الصين وسيلة لإبراز اسمها وسيطًا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مدفوعة بالمصالح الاقتصادية والمحلية وعلى مرآى ومسمع الصحافة العالمية التي استطردت بطرح الأسئلة حول دور بكين في الحرب كما جاء، مؤخرًا، بالمانشيت العريض في صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية .

قد تستخدم الصين الحرب الحالية ذريعة لتقليص النفوذ العالمي لأمريكا، لكن تقليب صفحات التاريخ يكشف موقفًا صينيًا ثابتًا.

منذ خمسينات القرن الماضي كان موقف بكين بشأن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني واضحًا، وأيدت - مرارًا - حل الدولتين، على أن تكون الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ومنذ العام 1971، أيدت دائمًا القرارات لصالح فلسطين في الأمم المتحدة، كما أن ياسر عرفات كان صديقًا مقربًا للصين، وزارها 14 مرة في فترة حكمه قبل أن تعترف الصين في العام 1988 رسميًا بالدولة الفلسطينية .

لم تقدم الصين حلاً على الورق، لكن خطابيًا على الأقل امتنعت عن انتقاد "حماس" بعد أحداث السابع من أكتوبر، ولم يُسجل لها موقف دفاع عن إسرائيل منذ بدء الحرب، كما أنها لم تتردد بوصف ما يجري بالعقاب الجماعي، بعدما وصل عدد ضحايا قطاع غزة إلى 14 ألفًا.

روابط اقتصادية تربط إسرائيل ببكين، وصل حجم مبادلاتها، العام 2020 إلى 15 مليار دولار، كل هذا يجعل اختبار الحياد الصيني صعبًا، فهل تتخلّى الصين عن سياسة "عدم التدخل" التي تنتهجها منذ عقود طويلة؟