أعراض غير عقلانية.. ما هو رهاب الغرباء أو الزينوفوبيا؟

تخاف من الحديث أمام الغرباء أو من أي تصرف قد تقوم به؟.. تشعر بالقلق والتوتر لتصل إلى مرحلة تمنعك من الخروج والتواصل، وقد ينتهي بك المطاف إلى الإنفراد والعزلة التامة؟.. هذا يعني أنك مصاب بــ رهاب الزينوفوبيا.. أو فوبيا الغرباء.. فما هو؟

هي خوف شديد وغير عقلاني من شيء لا يمثل أي خطر في الحقيقة.. نجد المصابين بهذا الرهاب يتجنبون معظم المواقف الاجتماعية.. مثل التحدث أمام الجمهور أو تناول الطعام أمام الناس.. يقيدون أنفسهم بالذهاب إلى العمل.. حيث يختارون العمل الذي لا يكون فيه اتصال بأشخاص لا يعرفونهم.. وقد يصل البعض منهم إلى مرحلة العزلة الشخصية بشكل كامل.

أما عن أسباب الزينوفوبيا؟

فلا أحد يعرف على وجه اليقين ما الذي يسبب رهاب الغرباء.. مع ذلك يعتقد الباحثون أنّ مسبباته هي مزيج من السمات الشخصية.. وعلم الوراثة.. وتاريخ الصدمة.. والتجارب السابقة وكذلك السلوك المكتسب..

ويعتمد علاج هذا الرهاب على مجموعة من جلسات العلاج التي يتعلم من خلالها المصاب استبدال الأفكار المغلوطة عن الغرباء بأفكار أكثر إيجابية لإعادة تشكيل العقل الباطن، كما أنّ التعرض التدريجي للتواصل الاجتماعي، والاختلاط بالبشر، يسهمان بشكلٍ كبير في العلاج، ويزيلان الرهبة تدريجيا.