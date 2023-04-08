على طريقة بوتين.. الرئيس الصيني "يهين" ماكرون

هذا ما رصده نشطاء على مواقع التواصل بعد مشهد الطاولة الذي جمع الرئيس الصيني مع نظيره الفرنسي ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

المشهد أعاد إلى الأذهان الطاولة التي استقبل عليها الرئيس الروسي بوتين، نظيره الفرنسي في بداية الأزمة العسكرية الروسية بأوكرانيا، واصفين ما حدث للرئيس الفرنسي بـ"الإذلال والإهانة".

وليس هذا المشهد الوحيد الذي أحرج ماكرون في الصين.. فهناك مقطع آخر للرئيس الفرنسي وهو يضع يده في جيبه أثناء صورة رسمية مع الرئيس الصيني والمسؤولة الأوروبية، قبل أن يتلقى تنبيهًا صينيًا بإخراج يده.

وكانت لحظة استقبال ماكرون لحظة وصوله إلى مطار بكين الأكثر صدمة للفرنسيين، حيث لم يجد أي مسؤول صيني في استقباله، لدرجة أن الرئيس الفرنسي صافح الرجل الذي فتح له باب الطائرة، على حد وصف نشطاء.