السجائر الإلكترونية ليست حلًّا.. قصة مروعة تعيد الأذى الصحي إلى الواجهة

لكل من يظن أنه بمعزل عن "مصائب" التدخين، لمجرّد استبداله السيجارة التقليدية بما يسمى "vape"، ربما ستغيرون رأيكم بعد سماع قصة هذا الرجل البريطاني.

"أليكس غيتنز" 31 عاما قال إنه كان يشتري "vapes" يمكن التخلص منها، من متجر يسمى Easi-Vape لأربعة أشهر، إلى أن أصيب فجأة بـ "طعم مروع" في حلقه، تبعته غرزة شديدة في صدره.

تفاقمت الأعراض، فأسرع إلى المستشفى وهناك تدهور تنفسه، وأخبره الأطباء بالأنباء الصادمة عن انهيار رئته اليمنى.

عملية جراحية طارئة أُجريت لغيتنز، أزال الجراحون خلالها قطعة من رئته، ورغم مغادرته المستشفى، يقول أليكس إنه لا يزال يعاني صعوبةً في التنفس.

ومع تحوّل الـ Vapes إلى "طوق نجاة" لمن يحاولون الإقلاع عن التدخين، إلا أنها قد لا تكون خيارًا آمنًا للجميع، وفقًا لـ "جونز هوبكنز ميديسن"، حيث تظهر الدراسات أن المضافات الكيميائية والملوثات الأخرى الموجودة في بعضها، قد تحدث تأثيراً مدمراً، وهي في نهاية الأمر تحتوي على "النيكوتين"، المكون المسؤول عن إدمان السجائر.

غيتينز لم يكن الوحيد، حيث تشير الإحصاءات إلى 2807 حالات دخول إلى المستشفى، أو وفاة مرتبطة بالسجائر الإلكترونية، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وعبر غيتينز عن قلقه على الأطفال الذين يستخدمون الفيب دون تدخل من السلطات لمنع الأمر، زاعما أن العاملين في المستشفى أخبروه بكثير من الحوادث المشابهة لحالته.

وبينما يصر على مقاضاة المتجر، يجادل متحدث باسم متجر السجائر الإلكترونية، بأنه لا يوجد دليل على أن السجائر الإلكترونية الخاصة بهم تسببت في ما حدث لغيتنز، قائلا إن "المتضرر" كان يدخن لـ 15عاماً قبلها.