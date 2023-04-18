أحداث السودان تنذر بإشعال أزمة سد النهضة

ينذر تصاعد حدة الصراع في السودان بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بجر البلاد إلى حرب أهلية طاحنة، قد تكون ساحة جذب لا مثيل لها لجيران السودان للتدخل عسكريا على الأرض إما مباشرة أو بدعم قوات معينة على حساب أخرى بالوكالة.

تعقيد على الأرض وتداعيات خطيرة إقليميا تهدد حياة الملايين، هذا ما يشي به المشهد إن تعقدت الأمور وخرجت عن السيطرة.

أزمة قد تشعل أزمة أكبر، فماذا إن تسببت في إجهاض المحادثات بشأن ملء سد النهضة العملاق، واستغلال إثيوبيا ذلك لتنفيذ الملء الرابع للسد بشكل يهدد بقطع إمدادات المياه في اتجاه مجرى النيل في مصر والسودان؟

ارتباك يضعف الموقف السوداني بشأن الملف، يزيد الضغط على الجانب المصري ويلقي أعباء على تحركاته الدولية بشأن السد.

وما بين الأزمة في السودان واستغلال إثيوبيا للتطورات، قد تجد القاهرة نفسها وحيدة لإطفاء الأطماع الإثيوبية من دون الخرطوم.. ما ينذر باتساع رقعة حريق أفريقيا.