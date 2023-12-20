حرب غزة تهدد "خصوبة" جنود الجيش الإسرائيلي

إصابات الجنود الإسرائيليين في غزة تهدد قدرتهم على الإنجاب.. 80% من الإصابات بمستشفى أسوتا في تل أبيب تواجه مشاكل قد تفسد صحة أصحابها الجنسية، تقارير عبرية تتحدث.

في المسالك البولية والخصيتين، معدل مرتفع لإصابات بالجملة تعرض لها جنود الجيش الإسرائيلي في معارك ضارية تُخاض في غزة، وسط معاناة في القطاع الصحي الإسرائيلي، تحدثت عنه "يديعوت أحرنوت"، واصفة تفاصيله بالمخيفة، بعد مرور ما يزيد على شهرين من الحرب.

إصابات عديدة تجاوزت مرحلة المسالك البولية وباتت تؤثر على خصوبة الجنود، الذين بدوا منزعجين من هذا، حسب التقرير، كما أن بعضهم طالب بحفظ حيواناته المنوية في عملية سريعة، خوفا من تفاقم وضعه وخسارة خصوبته للأبد، وفقاً لأوريت راز، طبيبة مشفى أسوتا الإسرائيلي.

جسدياً، ما يزيد على 5000 آلاف جندي إسرائيلي أُصيب منذ بدء الحرب، تم الاعتراف بنصفهم تقريباً على أنهم يعانون إعاقات دائمة، بينما نفسياً، وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية، فتعالج قرابة الـ2000 جندي نفسياً منذ أن قررت إسرائيل دخول غزة برياً، والآن إصابات تهدد الخصوبة.. فهل نجحت حماس بقتل جيل إسرائيلي حتى قبل أن يولد؟