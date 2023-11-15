حرب الأنفاق.. فخ للجنود الإسرائيليين في غزة

"مصيدة لقتل جنودنا".. هكذا وصف رئيس الموساد السابق، داني ياتوم، خطر الأنفاق التي يواجهها جنود الجيش الإسرائيلي في غزة.

تصريح ياتوم جاء بعد تقارير عن قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي على يد مقاتلي "حماس" والفصائل الفلسطينية خلال عمليات توغل بري في غزة، عنوانها الأبرز معركة الأنفاق.

في أحد الإفصاحات الإسرائيلية القليلة عن الخسائر التي تتكبدها إسرائيل في حرب غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 4 من جنوده، في نفق يعود لحركة حماس، لتظهر التفاصيل التي نشرتها مواقع إخبارية إسرائيلية لاحقًا أن الجنود الأربعة قُتلوا جراء انفجار في مدخل نفق في بيت حانون شمال قطاع غزة بعد تفخيخ الفتحة المؤدية إلى النفق.

الحادثة وما شابهها من تسريبات قليلة أثارت حديثًا متواترًا عبر المنصات الإخبارية الإسرائيلية عما أسماه مراقبون بفخ الأنفاق الذي تستدرج حماس الجنود الإسرائيليين إليه، وسط تحذيرات خبراء من سقوط الجيش الإسرائيلي في فخ أكبر، عنوانه حرب استنزاف جديدة، ربما تكون طويلة وعميقة كحال أنفاق غزة وما قد تخبئه من مفاجآت.