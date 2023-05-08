إسرائيليون يقبلون على تعلم اللغة العربية

أن يتحدث فلسطينيو 48 اللغة العبرية فهذا أمر مفهوم ضمنًا ليتمكنوا من استخدام اللغة والاندماج بمختلف جوانب الحياة في إسرائيل، لكن أن يتعلم اليهود اللغة العربية لاستخدامها فهذه باتت منذ فترة غير بعيدة ظاهرة منتشرة في مختلف البلدات اليهودية، خصوصا القريبة من البلدات العربية أو في المدن المختلطة.

في المركز الذي تديره تمار شوفال في بلدة عين دور القريبة من عدة قرى عربية، أقيم متحف للأثريات إيمانا بأن هذا الجانب يساهم في الشراكة والمجتمع المشترك بين اليهود وعموم العرب.

في لقاءاتنا مع مجموعات عدة من اليهود الذين يدرسون العربية وجدنا دوافع مختلفة لكل منهم، لكن الحياة المشتركة التي تحدثت عنها ميراف لفني المبتدئة في دورة اللغة العربية هي وليدة أكثر من حدث لها دفعها إلى تعلم العربية.