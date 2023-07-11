كواليس سرقة مذهلة لمتجر مجوهرات في العراق

"لا كاسا دي بابل".. لكن على نطاق مصغر في بغداد، لم يحدث أن شهدت العاصمة العراقية جريمة سرقة بهذا الاحتراف، استغرق التخطيط لها والعمل عليها أكثر من شهر.

بحفرة في الحائط من المخبز المجاور، وفي توقيت يعلم اللصوص فيه أن المصاغ الذهبي معروض بالكامل، وأن صاحب المتجر خارج في استراحة الظهر، ليعود ويتلقى صدمة عمره بعد أن يفتح الباب الخارجي الذي لم يتم المساس به.

وفي مقابلة مع التاجر المكلوم، روى لـ"إرم نيوز" تفاصيل الحادثة الغريبة.

المتوقع من لصوص ٍمحترفين كأولئك، أن يخفوا أي أثرٍ يمكن أن يدلَّ عليهم، وهو فعلاً ما كان منهم؛ حيث لاذوا بالفرار من حيثُ دخلوا، آخذين معهم تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمتجر وما يزيدُ على 13 كغ من المصاغ الذهبي، ما جعل مهمة القبض عليهم أكثر صعوبة.

التاجر صاحب محل المجوهرات المسروق ناشد رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية التدخل لإعادة حقه إليه، والقبض على العصابة الخطيرة، منعاً لتكرار حادثة كانت كفيلةً بفقدان الشعور بالأمان في المجتمع العراقي.