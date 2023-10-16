عائلات الأسرى لدى حماس تواصل احتجاجاتها وتطالب بإقالة نتنياهو

عائلاتُ الأسرى لدى حماسَ تُواصلُ احتجاجاتِها، وتُطالبُ بإقالةِ نتنياهو.

حمّلتْ عائلاتُ الأسرى لدى حماسَ في غزةَ رئيسَ الحكومةِ الإسرائيليةِ، بنيامين نتنياهو، مسؤوليةَ أيِ خطرٍ يشكّلُهُ القصفُ الإسرائيليُّ، أوْ العمليةُ البريةُ المتوقّعُ تنفيذُها على حياةِ ذويهمْ. وتواصلُ العائلاتُ احتجاجاتِها في تلِ أبيب، بالقربِ من مقرِ وزارةِ الدفاعِ؛ لعدمِ حصولِها على بارقةِ أملٍ باهتمامِ الحكومةِ الإسرائيليةِ بملفِ ذويها ووضعهِ على أولوياتِ خُطةِ حربِها على غزة. وأقامتِ العائلاتُ خِيامَ اعتصامٍ، ورفعتِ الشعاراتِ التي تُحمّلُ الحكومةَ ورئيسَها المسؤوليةَ، إلى جانبِ صُورِ الأسرى. ودعتِ الأطرافَ كافةً، إسرائيلَ وحماسَ والمجتمعَ الدوليَّ، إلى الاهتمامِ بالإفراجِ عن النساءِ والأطفالِ والمسنينَ، على الأقلِ قبلَ اتخاذِ أيةِ خطوةٍ جديدةٍ في هذهِ المعركة. ودعا البعضُ إلى التوصلِ الفوريِّ لصفقةِ أسرى بينَ حماسَ وإسرائيلَ، وعبّروا عن قلقِهمْ الكبيرِ على مصيرهمْ.