هل كان بين عناصر القسـام نساء أثناء عملية تبادل الأسرى؟

هل كان بين عناصر "وحدة الظل" التابعة لكتائب القسام نساء أثناء عملية تسليم الأسرى؟.. سؤال أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدل بدأ مع هذه الصورة التي قال مغردون إن العينين واليدين فيها تدل على أنها امرأة مسلحة ضمن عناصر القسام.

ولم يستبعد النشطاء بأن يكون المُقاتل المُلثّم فتاة، ففي العام 2005 أعلنت حماس تشكيل أول خلية مسلحة من النساء داخل كتائب القسام وأُطلق عليهنَّ اسم "فتيات القسام" وكان يتم تدريبهنَّ على استخدام السلاح بالذخيرة الحية والقنابل اليدوية وزرع عبوات ناسفة وإطلاق الصواريخ والقذائف.

تقرير نشر في عام 2005 تضمن شهادة لجميلة الشنطي وهي أول قيادية في المكتب السياسي لحماس، إذ أكدت في حينها أن نساء الحركة يتلقين مثل رجالها، تدريبات عسكرية متقدمة، في فنون القتال، وبينهن مقاتلات في كتائب القسام، الذراع المسلح لحماس.

الشنطي نفت في حينها أن يكون هناك جيش مسلح نسوي لحماس، لكنها أفادت بتلقي النساء تدريبات عسكرية لمواجهة الطوارئ، وتقول إن هناك بيوتا كاملة تتلقى التدريب، الرجل وزوجته وشقيقاته وبناته، لكن طوعًا ودون إكراه.