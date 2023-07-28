الليرة السورية تنهار أمام الدولار وتسجل مستويات تراجع تاريخية

تدهور غير مسبوق تسجله الليرة السورية أمام الدولار في السوق السوداء، لتتخطى عتبة العشرة آلاف مقابل الدولار الواحد.

وتضاعفت الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها سوريا بعد سنوات من الحرب المستمرة منذ 2011، يرافقها ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، وانقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي، وشح في المحروقات.

ولطالما اعتبرت دمشق العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها سببًا أساسيًا للتدهور المستمر في اقتصادها من جهة، وعدم قدرتها على استيراد حاجاتها من المحروقات من جهة ثانية، خاصةً مع خروج أبرز حقول النفط عن سيطرتها.

وهو ما أكده الخبير الاقتصادي عمار يوسف لإرم نيوز مضيفاً إليها عدم إمكانية إنتاج وتصدير البضائع السورية للخارج والتي تشكل الوارد الوحيد للدولار.

من جهته أكد الصحفي الاقتصادي علي إبراهيم أن العقوبات الاقتصادية على سورية أرخت بظلالها على كل مفاصل التجارة الداخلية والخارجية، منوهاً إلى ضرورة فتح باب الاستثمار؛ لتقوية عجلة الاقتصاد.

فيما اجتمعت آراء المواطنين على مطالبة الحكومة بخطوات ملموسة وقوانين تسهل الحركة التجارية، وزيادة في الرواتب، إلى جانب ضبط الأسعار، وهي عوامل من وجهة نظر المواطن السوري ربما تحسن في سعر صرف الدولار أمام الليرة أو أقلها تثبت سعر الصرف.