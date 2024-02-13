وسط حضور لافت وتطلعات كبيرة.. القمة العالمية للحكومات تفتتح أعمالها

تحت شعار استشراف المستقبل، انطلقت أعمال القمة العالمية للحكومات التي جمعت تحت مظلتها نخبة من قادة الحكومات وكبار المسؤولين وصناع القرار، إذ اتسمت نسخة 2024 بحضور كبير ولافت ومشاركة واسعة وثّقتها الأرقام..

نقاشات وحوارات واجتماعات حول حوكمة البيانات والمستقبل الرقمي واقتصاد المستقبل، إلى جانب المنتديات التي كان من بينها منتدى مستقبل التنقل، ومنتدى مستقبل العمل، وغيرها المزيد من العناوين التي زخرت بها أجندة اليوم الأول في القمة، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات وتحولات جيوسياسية وتكنولوجية مهمة..