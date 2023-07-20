الصراع في السودان.. إلى أين يتجه؟

حربٌ لا رحمة فيها ولا هوادة، و تعنّتٌ صبّ جبروته على أرض السودان في صراعٍ قديم يتجدد بين الحين والآخر.

إلى أين يتجه السودان وما احتمال حل الصراع وكيف؟ أسئلة محورية تبقى بلا إجابة حول مصير البلد الذي أنهكته الحروب منذ اكتشاف النفط في سبعينيات القرن الماضي.

منذ ذلك الوقت أصبح السودان، مسرحًا لكل أشكال الصراع، حيث أدى تنافس الأطراف المختلفة سياسيًّا ودينيًّا وعرقيًّا إلى اضطرابات مستمرة، تتخللها فترات هدوء نسبي.

بلغ الصراع ذروته باندلاع أزمة دارفور عام 2003، والتي ذهب ضحيتها أكثر من 300 ألف قتيل. تبعته الحرب الأهلية التي أودت بحياة مليوني سوداني وانتهت شكليًّا، ثم جاءت الثورة الشعبية التي خلعت الرئيس عمر البشير.

و بدأت عملية انتقال ديمقراطي مبشرة في السودان؛ لكنها انفراجة لم تدم طويلاً.

في أكتوبر 2021، أطاح المكون العسكري بحكومة عبد الله حمدوك المدنية، بحجة ضعفها وعدم قدرتها على تحقيق الوعود التي قطعتها.

وقطع المجلس العسكري آنذاك وعدًا بالسير نحو حكومة مدنية وتسليم السلطة تمامًا في 2023.

قد تكون تلك الإطاحة، بداية المشكلة الحقيقية التي يعيشها السودان اليوم.. اختلف الجنرال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة العسكري مع نائبه محمد حمدان دقلو منذ البداية على الاتجاه الذي تسير فيه البلاد، ليتفجر خلافهما صراعًا دمويًّا في منتصف أبريل الماضي.

إن المتعمق في تاريخ الصراعات في السودان يستطيع أن يلاحظ الآتي:

- طول مدة الصراعات السابقة والعجز عن التوصل إلى اتفاقات سلام سريعة.

- فرص تطبيق أي اتفاق على الأرض وإنهاء الصراع تكون ضئيلة.

- تغوّل المؤسسات الأمنية على نظيراتها السياسية، و تضارب المصالح مع الجهات الوسيطة.

وضع معقدٌ يعيشه السودان اليوم ولا حلول سحرية .. لكن يتفق خبراء الأزمات و الحروب بأنه لا بد لأي حل أن يراعي وحدة ومصالح وسيادة السودان أولاً، و تجنب أي تدخل عسكري أممي لفرض النظام بالقوة .. ولا بدّ من جلوس جميع الأطراف حول طاولة الحوار ..

وبعكس ذلك سيتجه السودان إلى صراع قبلي طويل مفتوح يُفني مقدراته ويُهدد سيادته ويجعل أهله عرضة لمزيد من القتل والنزوح والفقر.