وقف الحرب في غزة.. ماذا يهم الناخب الأمريكي؟

إنهاء حرب غزة وتأثيرها على الانتخابات الأمريكية، وقف النار يدخل في سير العملية، هذه النقاط وغيرها تطرح الأسئلة حول ماذا يهم الناخب الأمريكي؟ وعلى أي أساس يُعطى الصوت لهذا أو ذاك وفق أولويات الأمريكيين؟

الواقعية السياسية (Realism Theory) هي ما يحكم الحياة السياسية في أمريكا، بعيدا عن القيم المثالية.

دراسات نشرتها "واشنطن بوست" تقول: "لا تتعدى نسبة الأمريكيين الذين يطلعون على الأوضاع الدولية 22 %، بينما لا تزيد نسبة المهتمين بالشؤون الخارجية 5%"؛ ويعود ذلك إلى نظام التعليم الأمريكي الذي لا يركز على أحداث العالم أو حتى الجغرافيا، إضافة إلى أن الكثير من الأمريكيين لم يسافروا خارج بلادهم بسبب نشاطها الاقتصادي القوي، وبُعد بلادهم الجغرافي.

أولويات الناخب الأمريكي واضحة، وضع اقتصادي داخلي مستتب، استقرار في نسب الضرائب وملفات التأمين الصحي والقوانين المتعلقة بالحياة العامة كالإجهاض والمثلية، وغيرها من القوانين المرتبطة بالشأن الداخلي، فإن اكتملت هذه النقاط، ليس مؤثرا ما يجري خارجيًّا على سير أي عملية انتخابية.

مثال سريع لهذه الفكرة، انتخاب جورج بوش الابن للمرة الثانية على التوالي عام 2004، رغم مقتل آلاف من الجنود الأمريكيين في حروب العراق وأفغانستان، وما يزيد الأمر تأكيدا هو نسبة العرب والمسلمين في أمريكا، إذ إن عدد سكان الولايات المتحدة في آخر إحصائية بلغ 336 مليون نسمة، منهم ما يقارب 2-2.5 مليون من أصول عربية ما يشكل أقل من 1% من عدد السكان، وعدد المسلمين من جميع الأصول لا يتجاوز 3 ملايين بنسبة تقريبا 1% من العدد الإجمالي، ما يعني أن تأثيرهم لن يكون سوى رقم، ولا سيما وأن حق الانتخاب يمتلكه من بلغ 18 عاما منهم، ويبلغ عدد من لهم حق الانتخاب حوالي 240 مليون مواطن أمريكي.

نقطة أخرى هي أن النظام الديموقراطي الأمريكي يقوم على الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بالتالي تنحصر خيارات الناخبين بين هذين الحزبين، اللذين يحمل تاريخهما دعما مطلقا لإسرائيل، بل ويتنافسان على كسب دعم وإسناد اللوبي الصهيوني داخل أمريكا.

واليوم يتنافس ممثل الديمقراطيين بايدن الداعم جملة وتفصيلا لإسرائيل، مع مرشح الحزب الجمهوري ترامب الذي كان أول رئيس أمريكي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والمتبني الأول لمشروع صفقة القرن، كلها معطيات تصب في بحر الانتصار لمن ينجح فقط بدعم إسرائيل أكثر، وليس لمن يساهم بإيقاف حرب غزة.