قبيل تتوجيه.. أسرار مثيرة تكشف للمرة الأولى عن الملك تشارلز

قبيل تتوجيه.. هذه بعض الأسرار التي تكشف للمرة الأولى عن الملك تشارلز.

الكاتب الصحفي الفرنسي برتراند ماير ستابلي كشف عن بعض أسرار الملك تشارلز الذي من المنتظر تتويجه رسميا خلال أيام.

فهو بحسب برتراند يؤمن بالخرافات ولايقبل أن يترأس اجتماعا من 13 شخصا، وربما إن اضطر لذلك أمر أحد خدم القصر ليكون العنصر 14 في الاجتماع.

تشارلز هو الآخر كحال والدته الملكة إليزابيث يدون بإخلاص انطباعاته اليومية في كتاب صغير ويحافظ على مذكراته جيداً.

يقول غالباً إن الأشباح موجودة في جميع المنازل التاريخية، ويؤكد أنه التقى أشباحه أول مرة في قلعة وندسور عندما كان طفلاً.

ومن المفارقة كما يقول الكاتب برتراند إن الملك الانجليزي يحب أن يتحدث معه بالفرنسية بل إن جميع قوائم الطاولات الخاصة باللغة الفرنسية والتي يتحدثها بطلاقة.

نادرا ما يسمح لرئيس دول أجنبية أن يدخن في حضرته خصوصا دونالد ترامب.

قصره في هايغروف مزود "بغرف ذعر" وقد تم بناء هذه الغرف للاستخدام في حالة وقوع هجوم إرهابي.