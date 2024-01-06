دلائل حول خطة غالانت لـ "احتلال قطاع غزة"

أكد محللون ومراقبون لـ "إرم نيوز"، أن خطة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت التي تحدث فيها عن مستقبل غزة في اليوم التالي للحرب أخفت أكثر مما أظهرت، إذ أشار في خطته لـ "احتلال قطاع غزة"، عندما اعتبر أن لإسرائيل الحق في اتخاذ أي إجراء عسكري وأمني ضروري داخل غزة.

ملامح الخطة الخفية ظهرت عندما قال غالانت إن إسرائيل ستواصل نشاطها العسكري شمالي القطاع وخان يونس، وأن لها "حرية العمل العسكري في القطاع والرد على أي تهديد".

المتحدثون رأوا أن غالانت استخدم ألفاظا مضللة لتشتيت الانتباه عما تسعى إليه إسرائيل، "في محاولة مكررة من الساسة والقادة الإسرائيليين لتسمية الأمور بغير مسمياتها"، بغرض تسهيل الترويج لها والقبول بها في الأوساط الدولية، خصوصا لدى أمريكا والغرب.

كما أكدوا أن وجود القوات الإسرائيلية داخل القطاع وتنفيذها عمليات عسكرية وأمنية وضمان حرية الحركة العسكرية "يستوفي جميع شروط الاحتلال العسكري".

وأفصحت خطة غالانت عن استمرار الحصار، من خلال السيطرة على الحدود وتفتيش كل ما يدخل إلى القطاع مع امتلاك سلطة المنع.

كما أفاد المتحدثون في قراءتهم التحليلية أن ما صرّح به غالانت هو عودة مقترحة لأساليب الاحتلال العسكري الكلاسيكية والتقليدية، التي انتهجتها قوى الاستعمار في المنطقة العربية وآسيا وأفريقيا خلال القرن الماضي.