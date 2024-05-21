من هو كريم خان الذي احتل اسمه نشرات الأخبار عقب سعيه لاعتقال نتنياهو؟

في سابقةٍ تاريخية هي الأولى من نوعها، يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت أمر اعتقال طالب به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. إصدار أمر بهذا الثقل وللمرة الأولى قاد أنظار العالم نحو "خان"، فمن هو؟

كريم أسد أحمد خان، وُلد عام 1970 في مدينة إدنبرة بأسكتلندا، وهو ثالث مدعٍ عام في المحكمة الجنائية الدولية وأول من تم انتخابه بالاقتراع السري. تولى منصبه في 12 فبراير 2021، وأدى اليمين الدستورية في 16 يونيو من نفس العام.

يتمتع خان بخبرة مهنية واسعة تمتد لأكثر من 30 عامًا في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان. شغل منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، وعمل كأول مستشار خاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق بين عامي 2018 و2021.

بدأ خان مسيرته في القانون بعد حصوله على درجة البكالوريوس في الحقوق مع مرتبة الشرف من كلية كينجز بجامعة لندن.

و على مدار حياته المهنية، عمل كمحامٍ في المحاكم الجنائية الدولية والمحلية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، ومحاكم كمبوديا، والمحكمة الخاصة بلبنان، والمحكمة الخاصة بسيراليون.. كما مثّل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إفريقيا وآسيا.

تقديرًا لجهوده، عُين خان مسجلًا لمحكمة التاج في عام 2018، وانتُخب كرئيس ثانٍ لنقابة المحامين في غرفة التجارة الدولية في يوليو 2017. كما نشر العديد من المراجع في القانون الدولي.