"طوفان الأقصى".. أرقام صاعقة وسخط في الإعلام الإسرائيلي

عملية عسكرية لكتائب القسام قد تكون الأكثر شراسة في الصراع الدائر مع إسرائيل، وسط سخط إعلامي وانتقادات لاذعة من الصحف الإسرائيلية لما جرى، أما عن الأرقام فلا تشبه سابقاتها أبدًا.

5 آلاف صاروخ أطلقته الفصائل الفلسطينية باتجاه إسرائيل في غضون 20 دقيقة فقط، وأرقام قتلى وسط الإسرائيليين تجاوزت حتى الآن 100 قتيل، وأكثر من 1000 جريح، منهم من وصل بحالة موت سريري إلى المشافي، فضلاً عن عشرات المفقودين في الجنوب الإسرائيلي، ومثلهم من الأسرى الإسرائيليين، وكلها أرقام قابلة للزيادة خلال الساعات المقبلة.

الأرقام ليست وحدها من تتصدر المشهد، فهجوم الصحف الإسرائيلية والانتقادات التي طالت الاستخبارات الإسرائيلية والجيش كانت لاذعة، حيث وصفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الهجوم الأخير بـ"الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي الهائل الذي صدم العالم"، بينما قالت صحيفة "هآرتس" إن الهجوم من غزة يمثل أكبر مفاجأة للاستخبارات العسكرية والجيش أمام فشل لا يمكن وصفه للقوات العسكرية، أما صحيفة "يديعوت أحرنوت" فوصفت المشهد على أنه صورة استخباراتية كاذبة، مع التلميح إلى أن ردَّ إسرائيل قد يكون محدودًا في ظل اعتلال ميزان القوى لإسرائيل في أعقاب الأزمة الداخلية.