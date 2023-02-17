كيف تعمل فرق الإنقاذ لسحب العالقين من تحت أنقاض الزلزال المدمر؟

رغم مرور عشرة أيام على وقوع الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا وسوريا، لا تزال محاولات البحث عن ناجين مستمرة وسط ظروف صعبة وجهود شاقة في عمليات البحث والإنقاذ التي تتوقف عادة بعد حوالي أسبوع من وقوع الكارثة

لكن الأمل في العثور على ناجين جدد يجعل من العمل مستمراً

فكيف تعمل فرق الإنقاذ لسحب العالقين من تحت الأنقاض؟

1- الاستجابة السريعة والكلاب المدربة

في المراحل الأولى من الاستجابة لزلزال كبير تُجري فرق الطوارئ عمليات بحث سريعة لتعظيم فرص إنقاذ الأرواح وتتم الاستعانة بالكلاب المدربة بشكل خاص لاكتشاف علامات الحياة والتحرك بسرعة في الأنقاض.

2- رافعات هيدروليكية

ولجعل رؤية فرق الإنقاذ تبدو واضحة لتحديد أماكن الناجين أو حتى الضحايا تستخدم معدات ثقيلة ورافعات هيدروليكية لسحب الألواح الخرسانية الثقيلة

3- أدوات يدوية

تستخدم فرق الإنقاذ أدوات بسيطة ودقيقة مثل المطارق والفأس والمجارف اليدوية للحفر بعد إزالة الألواح الكبيرة

4- كاميرات فيديو

تمرر معدات مزودة بكاميرات فيديو وكشافات إنارة لتحديد أماكن الأشخاص العالقين عبر الفجوات

5- معدات صوت حساسة

تستخدم معدات الصوت الحساسة لاكتشاف الأصوات والحركة داخل المباني

كما ينادي المنقذين عادة عبر مكبرات الصوت أو يستخدمون الأبواق الهوائية

6- أجهزة ثاني أكسيد الكربون

تستخدم أجهزة الكشف عن ثاني أكسيد الكربون في الهواء للعثور على الناجين حتى لو كانوا فاقدين للوعي

7- معدات التصوير الحرارية

تستخدم معدات التصوير الحرارية لتحديد أماكن العالقين حيث يكتسب الركام حرارته من حرارة الأجسام الحية

ويبقى اتخاذ القرار الصعب المتعلق بموعد إنهاء عمليات البحث عن الناجين المحاصرين متوقفاً على وكالة الأمم المتحدة المنسقة والدولة، حيث تم العثور في زلازل سابقة على ضحايا أحياء رغم مرور أسبوعين على وجودهم تحت الأنقاض بعضهم تمكن من الوصول إلى المياه.