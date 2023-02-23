إسرائيل ترحب بفتح الأجواء العمانية.. ما التفاصيل؟

إسرائيل تعلن السماح لطيرانها بعبور أجواء سلطنة عمان.

وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يعلن فتح المجال الجوي العماني أمام الشركات الإسرائيلية التي ستتمكن الآن من تسيير رحلات أقصر إلى آسيا.

وقال كوهين "إنه قرار تاريخي ومهم للاقتصاد الإسرائيلي وللمسافر الإسرائيلي".

هيئة الطيران المدني العمانية أعلنت أن المجال الجوي للسلطنة سيكون مفتوحا أمام جميع شركات الطيران التي تفي بشروط عبور الأجواء العمانية دون تمييز.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في يوليو عن إمكانية إنشاء ممر جوي في المنطقة لشركات الطيران الإسرائيلية لكنه بقي معلقا في انتظار موافقة السلطنة.