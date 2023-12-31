أعادته الحرب إلى الواجهة.. ما قصة محور فيلادلفيا الذي يصر نتنياهو على احتلاله؟

تصريحات جديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يتحدث فيها بأن على بلادة السيطرة بشكل كامل على محور فيلادلفيا، فما هذا المحور؟.

محور فيلادلفيا يقع على الأراضي الفلسطينية بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، على طول الحدود المصرية مع القطاع، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبو سالم جنوبًا.

ويشكل المحور الذي يسمّى أيضًا "محور صلاح الدين"، شريطًا عازلاً بين مصر وقطاع غزة، ويبلغ طوله نحو 14 كيلومترًا، وعرضه بضع مئات من الأمتار، وقد أنشئ عليه معبر رفح البري، الذي يمثل المنفذ الرئيس لأهالي غزة إلى العالم الخارجي.

ووفق اتفاقية "كامب ديفيد"، فإنه يُسمح لإسرائل ومصر بنشر قوات محدودة العدد والعتاد، ومحددة بالأرقام، ونوعيات السلاح والآليات التي يمكن نشرها على ذلك المحور، وذلك بهدف القيام بدوريات على جانب المحور المصري، لمنع التهريب والتسلل.

ولا تتضمن القوة الإسرائيلية أي تواجد للدبابات أو المدفعيات أو الصواريخ ما عدا الصواريخ الفردية "أرض-جو".

ويمكن أن تمتلك قوات المشاة الإسرائيلية في هذه المنطقة حتى 180 مركبة عسكرية، وبإجمالي عدد مشاة لا يتجاوز 4 آلاف فرد.

وقبل عامين من انسحاب إسرائيل من غزة، في العام 2005، أقامت جدارًا من الأسمنت والمعدن بطول 7 كيلومترات، وبعلو 8 أمتار، لعزل قسمي مدينة رفح، التي قُسّمت لشطرين عقب اتفاقية كامب ديفيد.