"2023".. عام طلاق المشاهير على اختلاف نوع شهرتهم

2023، هو عام طلاق المشاهير بامتياز، على اختلاف ميادين شهرتهم، سواء في مجال الفن أو الرياضة أو حتى السياسة.

فنيًا، وعلى المستوى العربي كان لمصر نصيب الأسد من حالات الطلاق التي ضربت الأوساط الفنية، بدءًا بالفنانة شيرين وزوجها حسام حبيب، مرورًا بيوسف الشريف وإنجي علاء، وصولاً إلى تامر حسني وبسمة بوسيل، وهنا الزاهد وأحمد فهمي، وغيرهم.

أما في عالم الفن خارج الوطن العربي، فكانت قضية انفصال المغنية "بريتني سبيرز" عن زوجها عارض الأزياء "سام أصغري" محل جدل في تفاصيلها، بينما كان لافتًا إعلان انفصال الممثلة العالمية "ميريل ستريب" عن زوجها "دون جومر" بعد 45 عامًا من الزواج، حيث أعلنا الانفصال، عام 2023، بينما انفصلا فعليًا قبل 6 سنوات.

وأخيرًا وليس آخرًا لأن العدد مهول، فإن الممثل والمخرج الأمريكي كيفن كوستنر ومصممة الأزياء كريستين بومغارتنر، انفصلا بعد زواج دام قرابة 20 عامًا، في حادثة كان أحد أسبابها غريب بحسب ما نُشر في الصحافة عن طلب طليقته مبلغًا ضخمًا يقارب الـ 200 ألف دولار كمصروف شهري.

في الرياضة، فإن الأهداف العكسية التي سجلها النجوم في مرماهم كانت كثيرة، ونسب الطلاق وحالاتها كانت لافتة هذا الموسم، بدءًا بالنجم البرازيلي داني ألفيش وزوجته، ونيمار جونيور وصديقته برونا، وفي الحالتين كانت الخيانة هي السبب، بينما ترَّبع انفصال "أشرف حكيمي" عن زوجته "هبة عبوك" على قائمة الأكثر إثارة، لما تبع القضية من محاكمات جنائية وقضايا مالية تفرعت عنها، بينما رصدت الكاميرات حالة عتب لزوجته عليه كانت قد وُثقت بملاعب قطر في المونديال الأخير.

وبعيدًا عن الفن والرياضة، فإن السياسة دخلت على الخط هذا العام بطلاق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من زوجته "صوفي" بعد 18 عامًا من زواجهما، معدلات مرتفعة لعام عرف عددًا كبيرًا من حالات طلاق المشاهير، لاسيما في مصر عربيًا، بينما في أمريكا تقول إحصائيات جمعية علم النفس "APA" إن معدل الطلاق لأشخاص تزاوج عمر زواجهم العشر سنوات كانت الأعلى هذه السنة في الولايات المتحدة بنسبة وصلت إلى 33 %.