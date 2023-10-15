عسكري مثير للجدل يتسلّم ملف الأسرى الإسرائيليين لدى حماس

حالة من الجدل بين الأوساط السياسية والعسكرية في إسرائيل أثارها قرار تعيين العميد المتقاعد غال هيرش مسؤولًا عن ملف الأسرى والمفقودين لدى حركة حماس.. والسبب يعود لعدم تمتعه بالمقومات المناسبة، وارتباط اسمه بتجاوزات سابقة، وفق ضباط سابقين.

هيرش قال إن طاقم عمله سيتواصل شخصيًّا مع جميع عائلات المفقودين لتقديم الإجابات، وإجراء الاتصالات الشخصية، مشيرًا إلى أنهم قاموا بتعيين ضباط كبار وذوي خبرة لهذه المهمة المهمة والحساسة.

اللواء من قوات الاحتياط نوعام تيبون، والذي كان قائدًا لإحدى الوحدات التابعة للجبهة الشمالية قبل تقاعده شن هجومًا ضد تعيين هيرش قائلًا إنه من يُكلَف بمهمة منسِّق ملف الأسرى والمفقودين يجب أن يتحدث اللغة العربية ويمتلك علاقات مع قطر ومصر، وهيرش لا يمتلك مثل هذه المقومات، معتبرًا تعيينه خطأ جديدًا.

صحيفة "زمان يسرائيل" قالت في تقرير لها إن خطوة تعيين هيرش تنضم إلى الإخفاقات التي شهدتها المؤسسة السياسية والأمنية أخيرًا.

ويشار إلى أن هيرش البالغ من العمر 59 عامًا كان مرشحًا لمنصب المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، في آب من عام 2015، بيد أن قيادات بالشرطة، وعددًا من نواب الكنيست، وعشرات العائلات الإسرائيلية التي فقدت ذويها من الجنود في حرب لبنان مارست ضغوطًا حادة على الحكومة لمنع تعيينه.