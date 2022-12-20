ما لا تعرفه عن قمة بغداد 2 في الأردن

مؤتمر "بغداد 2" في الأردن، قمة يشارك فيها اللاعبون الرئيسيون في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران والسعودية، في محاولة لنزع فتيل الأزمات المتفاقمة في المنطقة عبر الحوار.

هذه القمة تأتي بعد دورة أولى أقيمت في بغداد عام 2021 بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعراق.

وإلى جانب العراق وفرنسا والأردن، تشارك في المؤتمر السعودية وإيران والإمارات ومصر والكويت وقطر وتركيا، بالإضافة إلى عضوين جديدين هما سلطنة عمان والبحرين.

ويعتبر موقف إيران "العنوان الكبير" للقمة؛ بسبب تدخلاتها في المنطقة، من العراق إلى سوريا مروراً بلبنان واليمن.

ويشكل المؤتمر كذلك اختباراً لرئيس الوزراء العراقي الجديد محمّد شياع السوداني، فهذا أول لقاء دولي رفيع المستوى يرأسه المسؤول الذي يُعتبر أقرب إلى إيران من سلفه مصطفى الكاظمي.

وبالتالي ستكون القمة اختبارا لمدى قدرة السوداني على الحفاظ على العلاقات مع دول المنطقة، لا سيما دول الخليج.