بعد الفيتو الداعم للحرب.. واشنطن تطالب إسرائيل بحماية المدنيين

أمريكا بعد أن أفشلت قرارا لوقف إطلاق النار في غزة وأعطت إسرائيل الضوء الأخضر في استكمال حربها.. تطلب الآن من تل أبيب بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين الذين يواجهون القصف في قطاع غزة.

صحيفة الإندبندنت البريطانية نقلت عن وزير الخارجية الأمريكي قوله إنه لا تزال هناك "فجوة" بين نوايا إسرائيل المعلنة لحماية المدنيين وأعداد القتلى المتزايدة على الأرض.

الصحيفة لفتت إلى أن الضغوط تتزايد على إسرائيل لوقف الارتفاع بحصيلة القتلى المتزايدة داخل القطاع المحاصر، حيث كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش قال إن غزة وصلت إلى "نقطة الانهيار" وإن "كابوساً إنسانيا قد اجتاح الناس مع تكثيف إسرائيل ضرباتها في الجنوب".

واشنطن قلقة من ازدياد الغضب الدولي بشأن الوضع الإنساني في غزة وارتفاع عدد القتلى وفق الصحيفة في الوقت الذي تدعم فيه إسرائيل في حربها على القطاع.

أما إذا تحدثت عن الوضع الصحي في غزة فهو منهار بكل المقاييس، إذ أشارت الصحيفة إلى أن ما بقي من مستشفيات يشهد اكتظاظا بالمصابين والقتلى إذ يضطر الأطباء إلى المرور فوق الجثث فيما تتعالى صرخات المرضى أثناء نقلهم للعلاج، كما تسببت الأرضيات الملطخة بالدماء ونقص الصرف الصحي إلى حدوث مخاطر جسيمة وانتشار للأمراض المعدية بسرعة في المناطق المكتظة بالسكان في الجنوب.